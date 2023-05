Conheça os acreanos que se destacam no Campeonato Acreano de Motocross

Neste domingo (21), ocorreu em Epitaciolândia a segunda etapa do Campeonato Acreano de Motocross, reunindo 82 pilotos de diversos municípios do Acre, além de representantes do Peru e da Bolívia em sete categorias diferentes.

Riderson Rocha, que é acreano, ficou com a primeira colocação na maior categoria da competição, “Importada”. Além dele, Emely Zanela representou o Acre e garantiu a melhor posição na colocação da categoria feminina.

O pilotos Pedro, que é da Bolívia, ganhou na categoria Iniciante; Kaleb, do Peru, na categoria Kids; e Nicolas, também do Peru, na Juvenil. Segundo informações da Associação de Motocross do Acre (Ascrosacre), a terceira etapa ocorre nos dias 3 e 4 de junho, em Plácido de Castro.

Confira os pódios:

Kids

1° Kaleb (Peru)

2° Kalid (Peru)

3° Roas (Bolívia)

4° Gustavo (Rondônia)

5° Pretinho (Rio Branco)

Iniciante

1° Pedro (Bolívia)

2° Ryan (Feijó)

3° Paulo (Peru)

4° Dione Beavate (Rondônia)

5° Arisson (Feijó)

200cc

1° Juveron (Porto Acre)

2° Douglas (Acrelândia)

3° Pedro Amarelão (Senador Guiomard)

4° Wesley (Rio Branco)

5° Luizinho (Rondônia)

Feminina

1° Emely Zanella (Rio Branco)

2° Vitória (Rondônia)

3° Gracinha (Rio Branco)

4° Dayara (Plácido de Castro)

Juvenil

1° Nicolas (Peru)

2° Chico (Bolívia)

3° Gustavo (Rio Branco)

4° Emely Zanella (Rio Branco)

5° Pedro Henrique (Rio Branco)

Importada

1° Riderson Rocha (Rio Branco)

2° Luid (Sena Madureira)

3° Juan (Peru)

4° Felipe (Brasileia)

5° Preto (Rio Branco)

Pro

1° Mocicley (Feijó)

2° Vinicius (Epitaciolândia)

3° Dione (Rio Branco)

4° Rafael (Rio Branco)

5° Luid