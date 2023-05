Contraprova da Fiocruz confirma morte de músico por leptospirose no Acre

Um laudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou que o músico cruzeirense Diko Lobo, de 41 anos, morreu de leptospirose. O músico já havia feito dois exames: o primeiro deu negativo para a doença, mas um segundo confirmou que ele estaria com leptospirose. Após isso, foi feita a coleta para análise da Fiocruz, que confirmou a doença.

Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul, Rafaela Oliveira, durante todo o ano foram confirmados na cidade 16 casos de leptospirose. “Todos os casos confirmados já foram tratados, o acompanhamento é ambulatorial”, disse. No ano passado, foram 33 casos da doença na cidade.

Relembre

O músico morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, em 15 de abril deste ano. Diko era cantor de rock, vocalista da banda Lobos do Vale, compositor, ativista cultural e tinha um programa de rádio na cidade de Cruzeiro do Sul.