Copa de Xadrez online será disputada neste final de semana 

Será disputada neste sábado, 6, e domingo, 7, a Copa de Xadrez online, competição programada para abrir a temporada de 2023. O torneio será disputado em sete categorias, no feminino e masculino, e vai reunir alguns dos melhores jogadores acreanos.

“Teremos 12 jogadores por categoria. Vamos mandar um link para os inscritos e estamos bem empolgados com a realização desse torneio”, comentou o professor Francisco Jonas.

Desenvolver o xadrez

De acordo com Francisco Jonas, essa Copa online é uma tradição e na sequência do ano serão realizados os torneios presenciais, classificatórios para as competições em nível nacional. “Os atletas ficarão em salas isoladas sem poder ter contato com ninguém. O evento também é importante para desenvolver valores éticos e morais por intermédio do xadrez”, afirmou o professor.