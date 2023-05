Corpo de Mário do PT é velado em funerária de Rio Branco; sepultamento acontece na quinta

O velório do militante petista Mário Longuin acontece nesta quarta-feira (24), na funerária São Francisco, em Rio Branco, a partir das 14h. Mario do PT, como era conhecido, morreu na manhã desta quarta em decorrência de um infarto, após receber uma descarga elétrica.

O enterro acontece na quinta-feira (25), no cemitério Jardim da Saudade, às 10h30 da manhã.

Segundo seu filho, ele tinha problemas no coração. Mário sofreu um acidente em casa, após receber uma descarga elétrica, quando tentava ligar uma bomba para puxar água de um poço.

Mario Longuin tinha 58 anos e era participante assíduo de campanhas do PT no Acre, tanto as estaduais como municipais.