Corpo é encontrado em estrada de Rio Branco e pode ser de motoboy desaparecido

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na Estrada do Mutum, no ramal do Curral, ao lado de uma borracharia no final da manhã desta terça-feira (23).

A Estrada do Mutum fica em Rio Branco, e o ramal do Curral é localizado ao final do asfalto da estrada. Segundo informações, o corpo pode ser do motoboy Gineson Willian Dutra, de 28 anos, que está desaparecido há mais de 48 horas.

No domingo (21), Gineson saiu para atender um passageiro que havia deixado uma hora antes no Ramal do Mutum, região da parte alta de Rio Branco, no Primeiro Distrito, e desde então não foi mais visto e nem atende ligações.

A moto utilizada pelo rapaz em suas atividades profissionais, segundo disseram seus familiares à polícia, foi vista sendo pilotada por uma pessoa desconhecida em dois pontos diferentes da cidade. Um dos pontos foi a BR-364, no sentido Cidade do Povo; o outro, foi a Avenida Amadeo Barbosa.