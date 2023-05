Corpo e Teles são finalistas do Copão Zé Carlos de Vôlei

Corpo e Teles conquistaram na noite dessa sexta, 19, no ginásio Álvaro Dantas, as vagas na final da fase regional do Copão Zé Carlos de Vôlei, no masculino.

Na primeira semifinal, a Corpo derrotou o Floresta por 3 sets a 0, com parciais de 25×16, 25×20 e 25×18.

Na decisão do segundo finalista, o Teles bateu o Mascarenhas, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 25×11, 14×25, 25×23 e 25×16.

Final na terça

Corpo e Teles decidem a fase Regional do Copão Zé Carlos na terça, 23, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas. Um confronto sem favorito.