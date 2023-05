Corpo quebra a invencibilidade do Teles no Copão Zé Carlos

A Corpo venceu o Teles por 3 sets a 1, com parciais de 15×25, 25×17, 25×22 e 25×22 nesta segunda-feira (16), no ginásio Álvaro Dantas, em um duelo válido pela fase de classificação do Copão Zé Carlos de Vôlei, no masculino. A Corpo quebrou a invencibilidade do Teles e entrou na disputa por uma vaga nas semifinais.

Floresta vence

No torneio feminino, o Floresta venceu a Jotas por 3 sets a 2, com parciais de 18×25, 25×20, 19×25, 25×13 e 15×11 no tie break.

Próximos jogos

O Copão Zé Carlos vai ter sequência na quarta-feira (18), com mais duas partidas.

Jotas e AABB abrem a programação, a partir das 19 horas, no feminino, e o Floresta joga contra o Mascarenhas, no masculino.