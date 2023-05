Corregedoria cumpre mandado de prisão contra Policial Civil no interior do Acre

Uma operação realizada na tarde desta sexta-feira, (5), na cidade de Brasiléia, resultou na prisão de um policial civil, que foi preso por homens da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e Corregedoria da Polícia Civil do Acre.

A ação policial contou com o apoio de agentes e delegados das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, que foram comunicados da operação momentos antes, onde deveriam dar apoio ao cumprimento do mandado de buscas, apreensão e prisão emitido pela comarca de Epitaciolândia.

O policial civil recebeu voz de prisão e foi transferido para o presídio na Capital e se encontra à 1ª disposição da justiça. Seu nome ainda está sendo mantido em sigilo durante o trabalho investigativo.

Várias buscas por documentos, celulares e outros foram realizadas em uma revendedora de veículos localizada próximo da ponte José Augusto, no lado de Brasiléia e na residência do agente.

O jornal oaltoacre.com entrou em contato com José Henrique Maciel Ferreira, Delegado Geral da Policia Civil do Estado do Acre, que encaminhou à sua assessoria, que por sua vez, apenas divulgou uma pequena nota referente ao caso, se limitando a dizer que o caso está em segredo de justiça.

Nota à Imprensa

Na tarde desta sexta-feira, dia 05, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado do Acre deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido pelo juízo da Comarca de Epitaciolândia, referente a investigação presidida pela própria Corregedoria, cujos fatos encontram-se em segredo de justiça.

Após a prisão, o policial civil foi encaminhado ao presídio, e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.