Cortejado pelo MDB, convite de filiação a Marcus Alexandre expõe racha entre vereador e cúpula do Glorioso

O destino político do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que se desfiliou do Partido dos Trabalhadores (PT) neste ano para trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), anda dando o que falar nos bastidores da política acreana.

Cortejado por siglas como o PSD de Petecão e o MDB de Flaviano Melo, o nome de Marcus Alexandre, vem sendo alvo de ataques pelo seu passado no PT de Jorge Viana e de Lula, a exemplo do vereador João Marcus Luz (MDB), que já expressou inúmeras vezes o seu descontentamento com uma possível filiação de Marcus à sigla.

As críticas e os ataques do parlamentar chegaram a um nível que resultou em uma nota pública do ex-deputado federal Flaviano Melo, presidente do MDB no Acre, emitida na noite deste sábado, 06, que desautoriza a manifestação de membros do partido sem antes consultar a executiva estadual acerca de opiniões sobre possíveis filiados à sigla.

Em nota, Flaviano afirma que as falas de João Marcos Luz vocalizam interesses alheios aos interesses do MDB, ou seja, que a opinião do parlamentar é a sua e não a da sigla. “A Executiva Estadual do MDB do Acre desautoriza a expressão de vozes não credenciadas por ela, falando em nome do partido, como a do vereador João Marcos Luz, que vocaliza interesses alheios aos interesses do MDB”, destaca.

Flaviano reforça que o MDB é uma sigla democrática que estimula os debates internos de seus quadros, mas que não tolerará ações contrárias aos princípios da agremiação. “A direção do MDB estará em todos os municípios do Estado, cumprindo a determinação do MDB Nacional, no sentido de efetuar recadastramento de nossos filiados. Abre-se, por conseguinte, uma nova e rica oportunidade de estímulo e convite ao ingresso de novas filiações dos que tenham simpatia pela história e devir do nosso Partido no Acre”, afirmou.

Em uma nota de resposta à Flaviano, Luz afirmou que o posicionamento contrário à aproximação do MDB com Marcus Alexandre, além de questão ideológica, é uma tentativa de preservar os ideais do partido. Segundo ele, a nota emitida por Flaviano vem carregada de “censura”.

“Deixando-o longe dos estigmas e práticas que acompanham o PT, partido de origem e de coração do cidadão citado anteriormente, que vendo o fracasso sucessivo imposto pelo povo acreano agora procura abrigo em outras siglas partidárias”, salientou.

Em outro trecho, Luz afirma que não tem vocalizado interesses alheios ao partido, como diz a nota, mas sim os motivos que lhe deram um mandato de vereador na Câmara de Rio Branco. Luz assumiu o mandato após a saída de Jarude da Câmara, que foi eleito para Aleac em 2022. Em 2020, o parlamentar foi crítico feroz da ex-prefeita Socorro Neri, que foi vice de Marcus Alexandre. “O que vocalizo é o mesmo conteúdo que me credenciou a uma vaga na câmara municipal, e se hoje não estamos falando no mesmo tom, com certeza não fui eu quem mudou de interesses”, reforçou.

Por fim, o parlamentar afirmou que as suas críticas têm objetivo de garantir justamente que o MDB possa exercer a ampla democracia, com o direito de poder apresentar uma candidatura própria, “uma vez que a sigla tem um integrante com mandato eletivo que anseia concorrer ao cargo de prefeito nas eleições vindouras”, referindo-se ao deputado estadual Emerson Jarude, que demonstrou interesse em se candidatar à Prefeitura de Rio Branco.

“Jamais me permitirei afrontar o Regimento e Estatuto do MDB, pois sou partidário, mas também sou cidadão e político com mandato, e tenho a mais absoluta certeza de que o meu sentimento reflete o de tantos outros”, encerrou.

O ContilNet tentou entrar em contato com o deputado estadual Emerson Jarude para emitir a sua opinião pública acerca dessa polêmica, mas não conseguimos uma nota até o fechamento desta pauta.