A história da influenciadora digital acreana Carol Com C ganhou destaque nacional ao ser compartilhada para os mais de 5 milhões de seguidores da página “Razões Para Acreditar”. A influenciadora contou parte da sua história ao dizer que foi criada por duas mulheres, a mãe e a avó paterna.

“Existe um padrão familiar certo quando se fala de amor?” é com essa frase que Carol Com C inicia o vídeo. “Começar que eu fui 0 planejada assim como muitos, meus pais me tiveram ainda muito novos, minha mãe tinha 15 anos e meu pai 18, eram realmente duas crianças, não tinham um relacionamento concreto, não tinham condições financeiras, não tinha maturidade e acabou que eu fui sendo criada por vários parentes […] Aos 4 anos, eu, uma criança muito decidida, falei que queria morar com a minha avó paterna”, explicou.

Carol segue dizendo que, desta maneira, tem duas mães: a mulher que a gerou e a mulher que escolheu ser mãe dela. “Eu tenho duas mães, a mãe que me gerou, que diante de tantas dificuldades cumpriu seu papel dentro das suas limitações e a minha mãe, que escolheu ser minha mãe, que escolheu cumprir um papel que não era dela”, disse.

A influenciadora relembra momentos da adolescência em que se questionou diversas vezes sobre o seu formato de família e segue dizendo que o que aconteceu, fez com que ela seja tudo que é hoje.

“Criada por dois opostos, uma que é tempestade, que me acelera, que não tem papas na língua e a outra que é brisa, é serena, pensa antes de falar, me freia, me desacelera, tudo isso fez com que eu seja a junção das duas coisas”, diz a influenciadora, emocionada.

Veja o vídeo: