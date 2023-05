Criança de 4 anos é vítima de atropelamento em Rio Branco; motociclista fugiu 

Uma criança de 4 anos foi atropelada por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (22), no ramal do Herculano, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos familiares que acompanhavam a criança, eles estavam caminhando pelo ramal do Herculano para ir até uma igreja evangélica que fica bem próxima, quando a criança tentou atravessar o ramal e foi surpreendida por um motociclista ainda não identificado, que acabou atropelando a vítima.

Após o acidente, o motociclista foi até a criança, viu que tinha atropelado a vítima e mesmo assim fugiu do local levando a moto. Com o impacto, a criança foi arremessada violentamente contra o asfalto. Os familiares ajudaram a vítima e acionaram uma ambulância e a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local com uma ambulância de suporte básico e, depois de avaliar a criança e protocolá-la, a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco para realizar exames mais específicos. Atualmente, a criança está em estado de saúde estável.