Criminosos passam atirando de dentro de carro e deixam três pessoas feridas

Hudson Cauã da Silva, 19 anos, Leandro de Castro Alcântara, 25, e Alessandro da Silva Lima, 28, foram feridos a tiros após um ataque de uma facção criminosa na tarde desta segunda-feira (22), na rua Belém, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Hudson, Leandro e Alessandro estavam caminhando em via pública, quando foram surpreendidos por criminosos armados que estavam dentro de um carro de cor prata e atiraram várias vezes contra as vítimas. Após a ação, os bandidos fugiram do local no carro.

Populares que ouviram os tiros correram para socorrer as vítimas, que conseguiram pedir ajuda em um posto de lavagem de carro na rua Luiz Z da Silva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias sendo uma básica e outra avançada, que foram ao local e estabilizaram as vítimas e encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com os socorristas, Hudson foi atingido por quatro tiros, sendo que dois acertaram o peito e dois no braço. Leandro foi atingido por dois tiros, sendo um no abdômen e outro no tórax. Alessandro foi ferido com quatro tiros, sendo um de raspão na cabeça e três na perna esquerda. Hudson e Leandro ficaram em estado grave. Já Alessandro ficou em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).