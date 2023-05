Criminosos tentam aplicar golpe do Pix usando nome do senador Petecão

Nesta quinta-feira (18), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) publicou em suas redes sociais um alerta de golpistas que estão se aproveitando de seu nome e número de telefone para aplicar golpes. O senador postou para alertar amigos, familiares e seguidores e ressaltou de forma enfática: “Não realizem transferências de dinheiro ou pix”.

No print é possível ver uma mensagem enviada a uma deputada, amiga do senador, insinuando que Petecão, em parceria com a Conab, estaria solicitando doações em favor de um projeto para custear kits de alimentação, cestas básicas e outros.

As pessoas poderiam fazer o pix para cobrir os custos do frete relacionados à doação. Essa abordagem visa a enganar as vítimas e angariar fundos, de forma fraudulenta, usando o nome do senador. Petecão reforça seu alerta e destaca que qualquer pedido de transferência de dinheiro por meio de pix com essa finalidade é falso. Uma situação semelhante aconteceu com o senador Alan Rick.

SAIBA MAIS: Golpistas tentam se passar por Alan Rick e senador faz alerta nas redes

“É crucial que todos estejam atentos e evitem realizar qualquer transferência de valores relacionada a esse golpe. Já fiz a denúncia às autoridades competentes”, disse o senador que ficou indignado com a situação