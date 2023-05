Daniel Zen assume direção regional do PT no lugar de Cesário Braga: “Foi consenso”

O ex-deputado estadual, Daniel Zen, será o novo presidente do diretório regional do Partido dos Trabalhadores no Acre, a partir deste sábado (27). Ele assume lugar de Cesário Braga, nomeado coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Acre.

“Acredito que o Zen é o melhor companheiro para conduzir o PT nesse momento onde, seguindo as premissas do governo Lula, se faz necessário um diálogo amplo com as forças progressistas que vão desde esse campo mais à esquerda até aliados mais ao centro”, disse Cesário.

Zen, por sua vez, advogado e professor do Curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), foi deputado estadual do PT por dois mandatos consecutivos: o primeiro de 2015 a 2018. Tendo sido reeleito para mais quatro anos permaneceu no Legislativo Estadual até o final de janeiro deste ano, uma vez que não obteve os votos necessários nas urnas nas eleições de 2022 para um terceiro mandato. Nas eleições municipais de 2020, Daniel Zen foi o candidato a prefeito pela sigla, em Rio Branco, ficando em quinto lugar, no primeiro turno, com 7.121 votos.

Liderança respeitada no partido e simpatizado pela militância petista, Daniel Zen, teve seu nome escolhido para substituir Cesário Braga, que está na presidência do partido desde outubro de 2019. “Foi uma construção de consenso entre as correntes políticas que compõem o PT”, pontuou o atual presidente, otimista com a condução que será dada por seu sucessor que terá pela frente a missão principal de organizar o partido, junto com os diretórios municipais, para o processo eleitoral de 2024 que elegerá vereadores e prefeitos.