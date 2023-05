De fio-dental, Isis Valverde explana beleza natural e encanta com corpaço tatuado

Em registro recente, a atriz Isis Valverde, de 35 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni fininho todo xadrez, esbanjando o seu corpaço escultural e tatuagens para as lentes da câmera. Desta vez, a eterna intérprete de Suelen, de ‘Avenida Brasil’ ostentou o seu bumbum redondinho no jardim de sua mansão e conquistou mais de 1,4 milhão de curtidas dos internautas.

“Boa semana para todos”, desejou Isis Valverde na legenda da publicação, enfatizando a sua barriguinha sequinha e coxas grossas no clique ensolarado, além de encantar com a sua beleza natural e fios soltos. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

“A verdadeira musa do Brasil”, disse uma seguidora primeiramente. “Isis Valverde deveria ser considerada patrimônio histórico cultural”, destacou uma segunda fã. “Morrendo de inveja do bumbum perfeito da Isis Valverde”, enalteceu outra admiradora, dentre várias mensagens positivas para a estrela de ‘Amor de Mãe’.

Vale ressaltar que em entrevista recente, Isis Valverde elegeu a sua personagem Marcela, em Ti Ti Ti como uma das mais importantes de sua carreira. “Marcela foi minha primeira personagem protagonista e ainda tive a oportunidade de interpretar uma jovem mineira como eu. Gravamos em Belo Horizonte e foi muito gostoso na época estar lá, em uma cidade onde vivi, para contar essa história. Acho que me deu sorte!“, contou ela.