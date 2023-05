De fio-dental, Polliana Aleixo apoia bumbum em canoa e explana corpaço

A atriz Polliana Aleixo agitou as redes sociais ao publicar uma sequência de fotos que evidenciam o seu corpo sarado em um biquíni fio-dental bege. Na imagem, ela aparece em um barco, no meio do mar, apoiando o bumbum na canoa, enquanto ostenta suas curvas.

Polliana, que ficou conhecida por atuar em novelas da Rede Globo, mostrou que está em excelente forma física. Com um sorriso no rosto, ela posou para as fotos e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Nos comentários, fãs e admiradores destacaram a beleza da atriz e elogiaram o seu corpo escultural. “Que corpo é esse, Polliana?”, questionou uma seguidora. “Você está cada dia mais linda!”, comentou outra.

Não é a primeira vez que a atriz compartilha fotos em que exibe suas curvas na praia. Polliana costuma compartilhar momentos de lazer e beleza em suas redes sociais e, com isso, conquista cada vez mais admiradores.