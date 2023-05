De Sena, modelo acreana, estreia no SPFW ao lado de atriz da Globo

A modelo de Sena Madureira, Sheynna Gabriely de Souza Dobbins, fará sua estreia no São Paulo Fashion Week na noite desta quinta-feira (25). A modelo da agência Way Model entrará na passarela às 21h30 no horário de São Paulo pela marca Martins, do empresário Ton Martins.

Antes de seu desfile, a modelo concedeu uma entrevista exclusiva para a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, onde falou sobre a sensação de estrear no maior evento de moda da América Latina.

Emocionada, Sheynna lembrou de sua carreira no Acre e agradeceu aos profissionais que lhe ajudaram a chegar ao São Paulo Fashion Week. “Primeiramente, eu quero agradecer ao meu Acre, que me fez ser quem sou hoje. Comecei meus primeiros passos lá e muitas mãos foram estendidas para que hoje eu pudesse tornar esse sonho uma realidade. Gratidão à minha agência, Martins, e toda sua maravilhosa equipe. Quero agradecer também ao ContilNet pelo carinho e ajuda durante toda a minha trajetória no Acre, assim como toda a imprensa do meu estado. Estou ansiosa, mas muito confiante e preparada para mostrar que o Acre existe e tem muito talento para brilhar no Brasil”, disse Sheynna na entrevista.

Sheynna entrará na passarela pela Martins ao lado da atriz da Rede Globo, Camila Queiroz, que está desfilando pela terceira vez consecutiva no São Paulo Fashion Week. Camila explodiu no Brasil com seu papel como Angel, da novela Verdades Secretas, e atualmente interpreta a protagonista Marê na novela Amor Perfeito.

Confira a foto exclusiva enviada pela modelo para a coluna Douglas Richer: