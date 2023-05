Defesa Civil diz que seca de 2023 deve superar a do ano passado em Rio Branco

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, disse durante encontro na prefeitura, na manhã desta quarta-feira (31), que a previsão para 2023 é que o período de estiagem supere o de 2022.

No ano passado a crise hídrica foi motivo de preocupação durante o verão amazônico. O nível do Rio Acre, na capital, passou pela pior secas de todos os tempos.

Em novembro de 2022, o afluente chegou a marcar 1,55 metros em Rio Branco. A prefeitura chegou a estudar decretar emergência ambiental devido à forte seca que assolou a capital acreana.

O período do verão Amazônico, no Acre tem força, em especial, nos meses julho a setembro, meses em que as queimadas e doenças respiratórias também se intensificam, causando preocupação as autoridades públicas.