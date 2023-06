Definidas as finais do vôlei da fase municipal dos Jogos Escolares de 2023

Partidas bem disputadas definiram nesta quarta (31) no ginásio do Meta, os finalistas do vôlei na fase municipal dos Jogos Escolares de 2023.

Nas semifinais do feminino, o Lourival Pinho venceu o Leôncio de Carvalho por 2 sets a 1, com parciais de 20×25, 25×19 e 18×16. O Meta derrotou o Colégio Militar Tiradentes por 2 sets a 0, com parciais de 26×24 e 25×22.

Na decisão dos finalistas do masculino, o Meta bateu o Glória Perez por 2 sets a 0, com parciais de 25×21 e 25×16. A equipe do Colégio Águias do Saber eliminou o Colégio Acreano com um triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 22×25, 25×20 e 15×13.

Avaliação positiva

O diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), Delmerson Abreu, avaliou de maneira positiva a competição. “Tivemos muitas equipes nas disputas e novos meninas e meninos praticando o vôlei, isso sem dúvida é o mais importante”, comentou o dirigente.

Joneudes Fernandes

Joneudes Fernandes, um dos maiores nomes do vôlei acreano como atleta e treinador, estava presente no Meta prestigiando as semifinais dos Jogos Escolares.