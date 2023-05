Depois de derrota na estreia, Sena Madureira vai em busca de reforços

Depois da derrota na estreia do Campeonato Estadual Sub-20 por 2 a 1 para o Andirá/Santa Cruz nessa terça (23), no Florestão, a diretoria do Sena Madureira decidiu contratar mais reforços para a sequência da competição. As prioridades são um lateral esquerdo e um atacante de área.

“Vamos fazer as contratações. Precisamos somente encontrar os nomes certos. Nossa meta é disputar o título”, comentou o diretor Rutinaldo Queiroz (Chokito).

Artur prestigiado

Mesmo com o trabalho bastante questionado pela torcida do Sena Madureira, Artur Oliveira segue prestigiado no comando da equipe.

“Temos equipe para classificar. Agora, se quisermos lutar pelo título, precisamos de duas a quatro peças”, declarou o treinador.

Diego Pereira é afastado

O atacante Diego Pereira discutiu com Artur Oliveira após a derrota na estreia, no estacionamento do Florestão, e foi afastado do Sena Madureira.

Volta aos treinos

O elenco do Sena Madureira retorna aos treinos na sexta, 26, e inicia a preparação para o confronto contra o São Francisco no próximo dia 2.