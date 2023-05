Depois do último jogo no Estadual, Erismeu Silva deixa o comando São Francisco

Erismeu Silva não é mais técnico do São Francisco. Após a derrota para o Independência por 4 a 2 neste domingo, 30, no Florestão, o treinador entregou o cargo.

“Tudo foi bem diferente de 2022. O trabalho desde o início da preparação foi muito desgastante e os resultados também não foram conquistados. Fechei o Estadual longe do objetivo e, agora, a diretoria vai poder contratar um treinador para Série D”, desabafou Erismeu Silva.

Zé Marco é a 1ª opção

Zé Marco é a 1ª opção para assumir o comando do São Francisco para a sequência da temporada. Se for confirmado, o técnico terá menos de uma semana de trabalho para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D.

O primeiro compromisso do São Francisco será no domingo, 7, às 16 horas, no Florestão, contra o São Raimundo, de Roraima.