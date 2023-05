Deputado diz que renuncia mandato se alguém provar que brigou no Tardezinha

Após a veiculação de notícias sobre seu envolvimento em uma confusão na casa noturna Tardezinha BBQ, situada na Avenida Dias Martins, em Rio Branco, o deputado estadual Chico Viga, desmentiu que tenha sido expulso do local e muito menos que tenha se envolvido na confusão, como repercutido nas redes sociais no final de semana e desafiou: “Renuncio meu mandato se alguém provar que me viu discutindo com qualquer pessoa lá dentro”.

Chico Viga confirmou que estava no local acompanhado do filho e um amigo, mas nega ter causado ou mesmo se envolvido na confusão.

“Eu não sou de confusão. Nunca me meti em confusão com ninguém e lamento que notícias como essa, que não são verdadeiras, sejam veiculadas. Dizer que eu fui expulso de camarote, isso é mentira. Eu estava sim no local, fui com o meu filho e um amigo dele, mas não estávamos em camarote e muito menos fizemos nenhuma confusão. A festa já tinha acabado, estávamos saindo quando começou um empurra-empurra na saída, nós fomos empurrados e o amigo do meu filho pegou um tapa na cara de um dos seguranças. Nessa hora, eu intervi para tentar apaziguar pra não haver uma confusão”, declarou.

Indagado sobre como a confusão teria iniciado, o deputado disse que não viu nada. “Eu não estava nem perto, não vi, não foi na nossa mesa. Eu desafio qualquer um a provar que eu estava discutindo ou brigando com qualquer pessoa lá dentro”, pontuou o deputado.

Chico Viga informou ainda que esteve na Delegacia apenas para constatar que não houve nenhum registro contra ele ou seu filho, que por ser adolescente não teve o nome informado.

“Não tenho nada contra o pessoal do Tardezinha e tenho certeza que eles também não têm contra mim. Já estive lá outras vezes, como em vários lugares da cidade e nunca me envolvi em confusão. Eu não tenho essa prática, não sou uma pessoa de discutir, de brigar com ninguém. Sou uma figura pública com 20 anos de mandato, mas tenho direito à minha vida íntima e pessoal”, concluiu.