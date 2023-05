Deracre recebe liberação da Marinha para construção de passarela sobre o Rio Amônia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo presidente interino, Sócrates Guimarães, e a Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul, por meio do capitão-tenente Wadson Nascimento Pereira, estiveram reunidos para tratar do projeto de construção da passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo. O encontro ocorreu nesta terça-feira, 30, na sede da Marinha do Brasil em Cruzeiro do Sul.

Na ocasião, o titular da autarquia, ressaltou a importância da obra para o município, que prevê a ligação do Centro Urbano de Marechal Thaumaturgo à margem direita da cidade, dando acesso ao aeródromo do município.

“Saímos dessa reunião com a garantia de liberação da Marinha do Brasil para darmos sequência ao projeto de construção da passarela que ligará os dois lados da cidade e isso representa um compromisso do governador Gladson Cameli e apoio do senador Márcio Bittar, que tem trabalhado para cuidar das pessoas”, enfatizou.

A obra sobre o Rio Amônia, que deve ter 190 metros de extensão para a passagem de motos e pedestres, custará quase R$ 5 milhões, frutos de uma emenda parlamentar destinada pelo senador Márcio Bittar (União Brasil).

A visita contou com a presença do gerente da macro regional II da autarquia, José Mauri Barboza, da chefe de gabinete do Deracre, Sula Ximenes e do setor técnico.