Destaque no Estadão, filme acreano Noites Alienígenas está disponível na Netflix

O longa foi produzido no Acre e gira em torno das consequências trágicas que o tráfico de drogas causa à vida de três personagens em meio à Amazônia urbana. O filme ganhou destaque no site Estadão após entrar para o catálogo da Netflix, nesta sexta-feira (19).

Luiz Zanin Oricchio, crítico de cinema do Estadão, considerou que o filme “tem pulsão, o que não é tão comum assim no cinema contemporâneo”. Ele afirma, ainda, que a produção chega ao streaming com a pompa de ter sido o melhor longa do festival.

Vencedor do Festival de Gramados, o filme Noites Alienígenas conquistou, também, as categorias de Melhor Ator (Gabriel Knoxx), Melhor Ator Coadjuvante (Chico Díaz) e Melhor Atriz Coadjuvante (Joana Gatis), com menção honrosa também ao ator Adanilo.