Detran lança programa de integração do jovem no trânsito nesta terça

Nesta terça-feira (02), foi realizado, em Rio Branco, o lançamento do Programa Integração do Jovem ao Trânsito, juntamente com a abertura do Maio Amarelo 2023, maior movimento de mobilização social em torno da causa segurança no trânsito.

Na ocasião, a presidente do Detran, Taynara Martins, falou que o órgão visa diminuir as estatísticas de acidentes de trânsito através de ações educativas e de fiscalização. “Iniciamos hoje no nosso estado o movimento Maio Amarelo que acontece há 10 anos. É um movimento que visa chamar a atenção de todos os condutores da sociedade civil”, explicou a presidente do Detran.

Ela também falou sobre o programa da CNH Social, que abre suas inscrições nesta quarta-feira (03) de maio. “Vai acontecer nas mesmas modalidades de 2022, porém quase que triplicou a quantidade de vagas. São 5.000 vagas para todos os municípios, e é mais um investimento, mais um leque de oportunidade de perspectiva que se abre para os jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho”, finalizou.

O estudante Luan Lemos, aluno do 3º ano de ensino médio diz que “eu vejo que é uma grande oportunidade não só para mim mas para outros jovens da minha idade e vai ajudar também muitas pessoas que têm uma certa dificuldade para tirar carteira de habilitação. Ajuda bastante porque alguns empregos necessitam de pessoas que têm habilitação, isso já vai ajudar bastante no mercado de trabalho”, ressaltou.

Na oportunidade, também foi instituído o projeto que visa conscientizar os estudantes dos cuidados com o trânsito. “Desde o respeito às nossas sinalizações, a nossa legislação de trânsito, enfim, estão sendo capacitados nesse primeiro momento 150 alunos da rede estadual de ensino, principalmente aqueles alunos que estão concluindo o ensino médio, aqui no município de Rio Branco são 100 e 50 no município de Cruzeiro do Sul”, disse o secretário Adjunto de Educação, Tião Flores.

Todas as ações levarão o “No trânsito, escolha a vida”, definido na Resolução 980/2022. No Acre, a programação conta com ações educativas como palestras, orientação nas ruas para motoristas e pedestres, visitas às escolas, empresas, dentre outras atividades, na capital e interior.