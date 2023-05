Detran vai ofertar curso de Legislação de Trânsito para alunos da rede pública

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran AC) realiza na próxima segunda-feira (29) a aula inaugural do Projeto de Integração do Jovem ao Trânsito. O programa tem como objetivo levar a Legislação de Trânsito aos alunos de escolas públicas do estado.

A aula inaugural será realizada no auditório do antigo Sebrae, no centro de Rio Branco, às 8 horas. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Inicialmente serão contemplados 150 alunos, destes, 50 vagas são para Cruzeiro do Sul. De acordo com a assessoria do Detran, o curso vai fazer com que os alunos tenham uma economia de pelo menos 40% no valor total do processo de habilitação dos candidatos:

“O projeto consiste na realização de toda aquela parte teórica que você faz quando vai ser habilitado. O serviço vai ser ofertado aos alunos do terceiro ano e ao final vai proporcionar uma economia de pelo 40% no valor final da habilitação, que hoje é mais de R$ 2 mil. Vai ser uma economia de R$ 800, em média”, informou Eduardo Gomes, assessor do Detran Acre.

As aulas acontecerão no contra turno, com duas hora/aula por dia, finalizando a semana com seis horas semanais. A previsão é que as primeiras turmas encerrem o curso já na primeira quinzena de agosto. O curso é totalmente gratuito.

A seleção das escolas e dos alunos que participarão desta primeira turma ficou a cargo da SEE.