Dez leilões judiciais estão previstos para o mês de junho no Acre

O cronograma do mês de junho se inicia com dois leilões realizados nesta quarta-feira, 1º, da 1ª Vara Cível e 1ª Vara de Fazenda Pública de Rio Branco, os quais há disponível um galpão no Parque Industrial e no segundo uma casa no bairro Castelo Branco. No dia 2, ocorre o leilão da Vara Cível de Brasiléia, onde será leiloado uma moto e da Vara Cível de Feijó, uma motoneta.

A venda pública da 3ª Vara Cível de Rio Branco está agendada para o dia 5, com um lote composto por um gerador de ar comprimido, dois motores de alta rotação. Na mesma data, um caminhão, em elevado estado de depreciação, avaliado em R$ 2.400,00 pode ser arrematado no leilão da Vara Criminal de Senador Guiomard.

Ofertas podem ser enviadas até o dia 6, para um motor de energia disponível no leilão da Vara Cível de Plácido de Castro. Por fim, os três últimos eventos do mês ocorrem nos dias 14, 23 e 27, sendo os dois primeiros provenientes da 3ª Vara Cível de Rio Branco e o último da Vara Cível de Brasiléia, com uma casa no bairro Nova Esperança, um terreno no bairro placas, quatro carros e uma câmara fria.

Os imóveis podem ser parcelados em até 30 meses, desde que haja uma entrada com 50% do valor. Já veículos, o arrematante deve pagar 25% do valor à vista e o restante pode ser parcelado em até seis vezes.

É necessário realizar cadastro prévio, com envio de documentação para oferta de lances eletrônicos. Saiba mais detalhes dos bens no site da leiloeira.