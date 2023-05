Dia das Mães: espaço São José Liberto recebe programação especial gratuita, em Belém

Até o próximo sábado (13), o Espaço São José Liberto, no bairro do Jurunas, em Belém, oferta um evento especial alusivo ao Dia das Mães, este ano comemorado 14 de maio, com opções de presentes e oficinas interativas. A entrada é gratuita.

No local, há também exposição da nova coleção de joias de designers paraenses, feira de produtos regionais, exposição de chocolate de origem, nova coleção de moda e artesanato, programação infantil, entre outras atrações.

A iniciativa fomenta o empreendedorismo local, ao criar oportunidade de novos negócios, trocar conhecimento, além da geração de renda.

O visitante também poderá assistir apresentações artísticas, e, ainda, visitar o prédio centenário, patrimônio histórico e cultural do estado, que abriga lojas de joias, a Casa do Artesão, o Espaço Moda, o Memorial da Cela, o Museu de Gemas do Pará, a Capela São José e o Jardim da Liberdade.

A exposição de biojoias, produzidas por mulheres quilombolas do projeto do Instituto Liceu de Artes e Ofício Mestre José Raimundo, do município de Abaetetuba, no nordeste paraense, também podem ser adquiridas durante a programação especial.

Também estão em exposição as peças e joias desenvolvidas por designers paraenses do programa Polo Joalheiro. A coleção utiliza uma variedade de gemas, incluindo, topázio azul, pérolas, quartzo branco, esmeralda, ágata e outras.