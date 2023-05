Dia ‘V’: igreja em Rio Branco realiza mutirão de atendimentos neste sábado

A Videira Church realizou, na manhã desse sábado (27), mais uma edição do projeto social Dia “V” – Videira Social na Comunidade, que visa oferecer serviços relevantes e gratuitos para a comunidade. Essa edição aconteceu na Escola Estadual Ilka Maria, no Bairro Mocinha Magalhães.

Durante a ação, foram oferecidos diversos serviços pela Oca, Procon, Defensoria Pública, Ministério Público, Detran, Energisa, Saneacre, PM/AC (Patrulha Maria da Penha), Semulher, Ifac, Ufac, além de atendimento clínico com consultas com ginecologista, clínico geral, psicólogo, nutricionista e dentistas, de voluntários da Igreja, amigos e em parceria com os setores públicos e privados.

Na ocasião também foram feitos testes rápidos, vacinas, aferição de pressão em parceria com a SEMSA e IEPTEC. Ainda teve corte de cabelo, penteados, esmaltação e aplicação de Henna com o Senac. A ação contou também com o apoio da Secretaria Municipal de Zeladoria, da SEE, do RBTRANS e do consultório odontológico Sorria Rio Branco.

“Nessa manhã tivemos cerca de 500 atendimentos. Foi um evento para a família toda. Muitas crianças foram contempladas com um planetário trazido pelo IFAC, aprenderam sobre educação ambiental por meio da Ufac, e educação no trânsito com o Detran-AC”, disse André Venício, um dos organizadores da ação.

“Ficamos felizes em poder servir a comunidade do Bairro Mocinha Magalhães com serviços importantes e que muitas vezes são tão difíceis para terem acesso. Agradecemos imensamente os nossos parceiros por atenderem sempre as nossas solicitações”, diz André Venício.

