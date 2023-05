Diretoria do Santa Cruz pretende inaugurar CT do Cupuaçu em agosto

A diretoria do Santa Cruz pretende inaugurar o CT do Cupuaçu, na Estrada do Aeroporto, no mês de agosto. O projeto conta com três campos, alojamentos, restaurante e estacionamento.

“Queremos entregar a primeira etapa do nosso centro de treinamento em agosto. O local de trabalhos fixos vai ajudar muito no desenvolvimento do trabalho”, explicou o empresário Adem Araújo.

Qualificar profissionais

Segundo Adem Araújo, os treinadores Léo Raches e Maydenson Costa irão fazer os cursos de qualificação da CBF. “O Léo fez uma primeira etapa e fará o segundo módulo. O Maydenson também irá fazer os cursos. Queremos um trabalho profissional em todas as categorias e por isso precisamos ter qualificação”, avaliou o empresário.

Captação no interior

De acordo com o empresário, o Santa Cruz fará captação de atletas nos municípios, em Rondônia e no Amazonas.

“Estamos estruturando o trabalho. Queremos investir na formação de atletas e cidadãos”, afirmou Adem Araújo.

Santa Cruz vem disputado torneios de base desde o início da temporada/Foto ContilNet