Do Acre, Mariana Tavares faz cobertura do SPFW e revela desfile no MetaVerso

Antenada na moda, publicitária e colunista do ContilNet, Mariana Tavares, esteve presente no maior evento de moda da América Latina, a 55ª edição do São Paulo Fashion Week.

Em suas redes sociais, Mariana Tavares tem mostrado detalhes dos desfiles e as tendências que foram apresentadas nesta edição. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, bateu um papo com Mariana que falou sobre o evento e fez revelações exclusivas para este colunista. Mariana Tavares. A publicitária irá produzir um desfile no Metaveso: “Estamos fazendo estudo para realizar a primeira fashion week com designers negros e de periferia no Metaverso para o Museu das Favelas aqui no estado de São Paulo”, revelou à publicitária.

Acompanhada do sócio Alder Lima, da Metamazon Solutions, a publicitária acreana tem compartilhado vários momentos de desfiles das grandes marcas que estão nesta edição, entre elas a ‘Meninos Reis’.

Em bate-papo , Mariana contou que neste domingo (28), último dia de SPFW, vai estar presente no desfile do estilista de moda Lino VillaVentira. Quer ficar sabendo de mais? Já segue Mariana Tavares, para acompanhar tudo que vai rolar neste último dia de São Paulo Fashion Week.