Dois jovens ficam feridos em colisão entre motos na rua do Horto Florestal

Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão frontal na noite desta quinta-feira, 11, próximo ao Horto Florestal, na rua José Magalhães, no bairro Conquista, em Rio Branco (AC). Vitor Alexsandro Souza da Costa, 20 anos, e Carlos Gabriel Santos da Silva, 26, trafegavam em motocicletas diferentes quando se chocaram.

De acordo com testemunhas, Victor Alexsandro, trafegava em uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha e placa QLZ-5B59, quando colidiu com a moto modelo Fazer de cor preta e placa QWO-7F62, conduzida por Carlos Gabriel. Um dos motociclistas estaria tentando ultrapassar em lugar proibido no momento do acidente.

Samu prestando os primeiros socorros | Foto ContilNet

Uma das motos também atingiu um carro modelo Saveiro, que estava estacionado às margens da pista. O impacto da colisão fez com que Victor Alexsandro tivesse uma convulsão e Carlos Gabriel fraturasse a perna esquerda e o rosto.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado para atender às vítimas. Ambos foram estabilizados e encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho de perícia e a motocicleta dos acidentados foram entregues aos familiares após os procedimentos de praxe.