Duas mil pessoas já foram atendidas para solicitação do saque calamidade em Rio Branco

Um balanço parcial divulgado pela Prefeitura de Rio Branco revelou que cerca de duas mil pessoas já procuraram atendimento para realizar a solicitação saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para famílias atingidas pela cheia do Rio Acre na capital acreana.

De acordo com o mapeamento da Defesa Civil do município, pelo menos 15 mil moradores podem ter direito ao benefício. O saque calamidade teve início no dia 15 de maio em Rio Branco e vai até o dia 23 de junho. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo FGTS.

O valor máximo do saque é de R$ 6.220,00. Os critérios para realizar o saque calamidade são: estar entre as pessoas elencadas no mapeamento da Defesa Civil, nas áreas alagadas; ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque nos últimos 12 meses.

Os atendimentos estão divididos por bairros. Confira o calendário para as próximas duas semanas:

29/5

Adalberto Aragão

Aeroporto Velho

Amapá

Areal

Áreas Rurais do Ayrton Senna

30/5

Ayrton Senna

Bahia Nova

Baixada da Habitasa

Belo Jardim I

31/5

Benfica

Boa União

Calafate

Casa Nova

Centro

1/6

Chácara Ipê

Cidade do Povo

Cidade Nova

Comara

Conquista

2/6

Custódio Freire (Lot. Vila Maria)

Distrito Industrial

Floresta Sul (Vale do carandá)

Geraldo Fleming

Glória

5/6

Custódio Freire (Lot. Vila Maria)

Jardim Tropical

João Paulo

Mocinha Magalhães (Joafra)

Morada do Sol

6/6

Palheiral

Parque das Palmeiras (Conj. Paulo Cesar)

Pista

Quinze

Raimundo Melo

7/6

Recanto dos Buritis

Rosalinda

Santa Inês

São Francisco

São Francisco/Panorama

8/6

Seis de Agosto

Taquari

Triângulo Novo

Vila Acre

Vila Albert Sampaio

9/6

Vila Ivonete

Vila Nova

Volta Seca