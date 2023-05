Dudu faz o primeiro no ano, e Palmeiras goleia o Goiás fora de casa .

O Palmeiras venceu o Goiás na noite de hoje (7), por 5 a 0, na Serrinha, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras ditou o ritmo do primeiro tempo. Nos minutos iniciais, o Verdão controlou a bola e buscou esfriar o clima na Serrinha. O gol que abriu o placar veio, mais uma vez, na bola parada. Após ficar atrás no placar, o Goiás ensaiou uma pressão e chegou a acuar um pouco o adversário. Mesmo assim, nenhuma jogada fez com que Weverton tivesse que trabalhar.

O ímpeto do Goiás novamente foi freado pelo Palmeiras. Apesar de não criar grandes chances, o time paulista teve o controle da bola e se sobressaiu ainda mais depois da expulsão de Lucas Halter. No começo da etapa final, o Palmeiras foi bastante agudo e conseguiu seu segundo gol. Com a vantagem maior, a equipe paulista ficou mais confortável na partida.

Mesmo sem forçar muito, o time comandado por Abel Ferreira ainda conseguiu completar a goleada se aproveitando de erros da defesa adversária.