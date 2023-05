Dupla acreana disputa brasileiro Sub-19 de vôlei de praia em Campo Grande

A dupla acreana formada pelos atletas Adrian/Bruno começa a disputa no domingo, 7, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-19.

A preparação da dupla vem sendo realizada desde o início de março sob o comando do professor Carlos Leopoldo. “Trabalhamos forte desde o início da preparação. Vamos jogar um torneio de alto nível, mas a nossa equipe está bem confiante”, comentou o treinador.

Chave principal

A dupla acreana entra na chave principal do torneio e os adversários serão conhecidos somente após o congresso técnico programado para este sábado (06). “Vamos ter a disputa do torneio classificatório no sábado. Deveremos ter uma chave difícil e isso é normal em um torneio nacional”, avaliou Carlos Leopoldo.