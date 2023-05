Dupla acreana perde jogos e é eliminada na 1ª fase do Brasileiro de Vôlei de Praia

A dupla acreana Adrian/Bruno perdeu as três partidas da 1ª fase e foi eliminada do Campeonato Brasileiro Sub-19 de Vôlei de Praia, competição disputada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As derrotas foram: Acre 0 x 2 Paraíba (11/21 e 13/21), Acre 0 x 2 Mato Grosso (18/21 e 19/21) e Acre 0 x 2 Mato Grosso do Sul (12/21 e 17/21).

“Tivemos partidas bem difíceis, mas os atletas mostraram uma boa evolução dentro de quadra. Jogamos uma competição de alto nível e precisamos seguir os treinamentos para os próximos torneios”, disse o técnico Carlos Leopoldo.

Intercâmbio é fundamental

De acordo com Carlos Leopoldo, o trabalho realizado pela Federação Acreana de Voleibol é o correto. “Precisamos colocar nossos atletas para jogarem contra os melhores do Brasil. Esse intercâmbio é fundamental e vai elevar o nosso nível”, avaliou o treinador.