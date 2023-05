Dupla é presa após aplicar golpe milionário utilizando site falso do Detran Acre

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará e do Maranhão, prendeu na última sexta-feira (28) uma dupla de estelionatários acusados de aplicar golpes utilizando sites falsos em sete estados brasileiros, entre eles, o Acre.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, os acusados criavam anúncios patrocinados no Google que direcionavam a sites falsos. Quando clicavam nos links, as vítimas eram levadas a um erro e realizavam pagamentos de tributos acreditando serem portais oficiais das entidades públicas. No Acre, as investigações apontam que os acusados criaram um site falso do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A Polícia informou que a dupla identificada como Phelipe Maracaípe e Anderson Oliveira Frazão utilizaram pelo menos 27 portais falsos.

“Ter o anúncio na primeira página é um fator primordial para que as vítimas caiam nesse golpe, porque o site é visualizado lá em primeiro lugar e é feito esse acesso, através desse impulsionamento pago desse conteúdo. Ficava em primeiro lugar na busca”, explicou o delegado de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Ceará, Alan Felipe Araújo.

Os dois foram presos em um condomínio de luxo na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará. Além do flagrante, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos ainda computadores, aparelhos celulares, joias, cinco veículos, sendo dois de luxo, além do bloqueio de valores em contas bancárias, sequestro e a indisponibilidade de bens avaliados em cerca de R$ 2,5 milhões, mesmo os acusados alegando que recebiam menos de um salário mínimo.

A Polícia informou que ainda está levantando quantas pessoas foram vítimas do golpe através de boletins de ocorrência registrados nos estados, e da análise das contas bancárias dos presos.

O que diz o Detran Acre

Por meio da assessoria da imprensa, o Detran Acre informou não saber sobre o caso. Entretanto, alertou para que o cidadão fique atento para não sofrer golpes. “O cidadão deve verificar se o site que ele está acessando é no domínio ac.gov, que é o do governo do Estado”.