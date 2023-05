Durante operação, polícia prende sete pessoas por homicídios e tráficos

A Polícia Civil do Acre realizou ao longo da semana 7 prisões de foragidos da justiça, envolvidos em roubos majorado, tráfico de entorpecentes, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, homicídio e descumprimento de medida protetiva. A ação foi feita por intermédio do Núcleo Especializado Capturas (NECAPC), com apoio da Delegacia de Homicídios (DHPP), Delegacia da 3º regional (3º DRPC), Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

A ação policial ocorreu em vários bairros da capital e destaca-se a prisão de dois foragidos do interior do Estado. O primeiro A.M.L. foragido do município de Sena Madureira que foi encontrado no Bairro Wilson Ribeiro, travessa da amizade. Ele responde pelo crime de homicídio pela Vara Criminal de Sena Madureira, acusado de no dia 21 de Julho de 2022 ter participado do assassinato da vitima João Delmiro Batista que foi atingido na oportunidade por 20 disparos de arma de fogo.

SAIBA MAIS: Polícia prende último envolvido no assassinato de gari de 25 anos

O segundo é L.M.F que responde por tráfico de entorpecentes pela Vara Criminal de Tarauacá, acusado de ser o destinatário do entorpecente que foi apreendido em uma barreira policial no município supracitado.

Após as prisões, todos os capturados foram conduzidos e apresentados a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para posteriormente serem encaminhados ao Presídio da Capital. Com isso a Policia Civil vem intensificando suas ações de combate à criminalidade e logrando êxito nos cumprimentos de mandados de prisão.