Edital concurso dos Correios 2023: vagas para ensino médio e superior chamam atenção

Muitas pessoas estão ansiosas pelo lançamento do edital e abertura das inscrições para o concurso público dos Correios 2023. Com salários altos e bônus atrativos, as provas prometem ser bem concorridas e atrair milhares de brasileiros.

Em janeiro, o secretário-geral da Findect, José Rivaldo da Silva, falou sobre a abertura de cerca de 5 mil vagas para cargos de ensino médio e superior no Concurso dos Correios 2023. Essa informação foi divulgada após uma reunião em Brasília com a Diretoria Executiva dos Correios, onde se discutiram as demandas dos funcionários da empresa.

Apesar das expectativas em torno da realização do Concurso dos Correios 2023, a aprovação do novo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, ainda é necessária. Caso seja aprovado, o concurso pode ser feito até dezembro deste ano.

Para os cargos de ensino médio, estão previstas vagas para Atendente Comercial, Carteiro e Operador de Triagem e Transbordo. Já para os cargos de ensino superior, há opções como Analista de Correios, Especialista em Correios, Médico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho.

Os salários iniciais oferecidos podem variar de R$ 2.179,25 para cargos de ensino médio a R$ 6.333,54 para cargos de ensino superior, além de diversos benefícios que ajudam a elevar o valor total recebido pelos funcionários.

Como estudar para o concurso dos Correios 2023

Vale destacar que ainda é necessário aguardar a aprovação do presidente dos Correios para que o concurso possa, de fato, ser realizado. Apesar disso, é possível sair na frente e começar a estudar para as matérias que sempre caem nas provas.

Para quem procura uma vaga de nível médio, conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Geografia precisam estar dominados para garantir uma boa nota. Por outro lado, aqueles candidatos com ensino superior devem se aprofundar nos conhecimentos específicos de sua área, além de Português e Informática.