Elenco do Colégio Acreano embarca para o Brasileiro de Futebol Escolar

O elenco do Colégio Acreano embarca na madrugada desta terça, 16, para Recife, Pernambuco, e na quarta, 18, começa a disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol Escolar. A equipe venceu o Campeonato Estadual e por isso será a representante do futebol acreano.

Investimentos da FADE

A participação do Colégio Acreano no Brasileiro será a terceira competição nacional da temporada patrocinada pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE).

“Fomos para o Brasileiro de Atletismo em Brasília e o Brasileiro de Futebol Feminino em Palmas. Tínhamos esse objetivo de colocar o esporte acreano em competições de alto nível”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Estreia definida

O time do Colégio Acreano estreia contra a equipe do Colégio Nossa Senhora de Medianeira, do Rio Grande do Sul, na quarta, às 6h30 (hora Acre).