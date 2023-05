Elenco do Galvez inicia preparação para o Estadual Sub-20

O elenco do Galvez inicia nesta terça-feira (2), no CT do Imperador, a preparação visando a disputa do Campeonato Estadual Sub-20 e a meta é a conquista do bicampeonato para voltar a disputa da Copa São Paulo em 2024.

“Temos uma base forte, mas precisamos trabalhar duro porque a competição vai ser mito difícil”, comentou o técnico Kinho Brito.

Elogiou a fórmula

Segundo Kinho Brito, a fórmula de disputa do Estadual Sub-20 é a ideal com as nove equipes jogando entre si e os quatro primeiros colocados avançando as semifinais.

“Acho que esse formato deveria ser padrão de todas as competições. Eremos mais jogos e a disputa fica mais justa”, avaliou o treinador.

Igor Bahia retorna

De acordo com Kinho Brito, o único reforço importado para o início da competição será o atacante Igor Bahia. O Galvez estreia no torneio no dia 16 deste mês contra o Rio Branco.

“O Bahia volta e isso é certeza. A importação de atletas depende da condição financeira e vamos avaliar”, explicou o técnico.