Nesta sexta-feira, 12, o senador Alan Rick (União Brasil) cumpriu agenda em Acrelândia e o primeiro compromisso foi a entrega de equipamentos para a saúde do município. Os Agentes Comunitários de Saúde receberam 50 tablets e para as unidades de saúde foram entregues equipamentos como bebedouros, andadores, microscópios, câmara escura de raio-x, negatoscópio pra fazer a leitura de exames de imagem, entre outros.

Essa foi a primeira etapa de entrega realizada graças a emenda de R$ 433.399,00 destinada pelo senador Alan Rick, quando ainda era deputado, e outra emenda de R$ 300.000,00 destinada pela então senadora Mailza Assis.

“Nessa primeira etapa, a prefeitura usou R$ 135 mil dessas emendas e logo estaremos de volta para entregarmos os demais equipamentos que já estão sendo licitados. Estou feliz por poder contribuir com a saúde do povo de Acrelândia. Já são mais de R$ 4 milhões destinados pro município, só nessa área. Ao todo, são mais de R$ 16 milhões e continuaremos investindo.” – destacou o senador.

O senador lembrou ainda das conquistas como o Piso dos ACS e da Enfermagem. “Desde quando deputado trabalho para a valorização dos servidores. Aprovamos os pisos das categorias e com trabalho, se Deus quiser, continuaremos avançando” – disse.

O secretário de Saúde de Acrelândia, Vitor Martineli, informou que os tablets vão otimizar e muito o trabalho dos agentes comunitários que antes tinham que anotar as informações dos pacientes no papel para só na Unidade passar ao sistema. “Nós só temos a agradecer porque o senador Alan Rick tem sido um grande parceiro do município de Acrelândia, então nossa gratidão em nome de toda a saúde ao nosso senador da República.” – agradeceu.

“Toda vez que a gente vai em Brasília o senador Alan Rick nos recebe muito bem. Tem tido um carinho com a população de Acrelândia. Temos aqui a ETA feita com emenda dele de mais de R$ 6,5 milhões , a Unidade Mista de Saúde que tá em reforma, já destinou máquinas para Acrelândia, recursos para pavimentação asfáltica e esse ano também destinará mais dinheiro para investirmos na nossa cidade. O senhor é diferenciado!” – disse o prefeito Olavinho.

A ACS Alexsandra agradeceu ao senador e todos juntos celebraram o Sistema Único de Saúde com um sonoro “Viva ao SUS”.

Também participaram da solenidade, o vice-prefeito Graia, o presidente da Câmara Municipal vereador Rozeno Melo, o deputado estadual Fagner Calegario, o diretor de Regulação da Sesacre, Fernando de Abreu e representando a vice-governadora Mailza Assis, o advogado Jorginei Ribeiro.