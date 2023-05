Um pescador capturou um tambaqui de 43 quilos no rio Purus, em Boca do Acre, localizada a 208 quilômetros de Rio Branco, no estado do Acre. O feito foi registrado em imagens que mostram o pescador subindo o porto da cidade com o peixe nas costas, até chegar ao mercado municipal Elvira Maria, onde o tambaqui será comercializado.

O tambaqui é um peixe de grande porte, que pode alcançar até 90cm de comprimento total. Apesar disso, a pesca de exemplares com mais de 45 quilos tornou-se algo raro nos dias de hoje, principalmente por conta da sobrepesca. Segundo informações de antigos pescadores da região, essa era uma captura mais comum no passado.