Em campanha de multivacinação, Gladson recebe imunizante ao lado do filho

Iniciou neste sábado (27), a campanha de multivacinação no Acre. No lançamento da iniciativa em Rio Branco, autoridades estaduais e municipais participaram da ação, que ocorre até 3 de junho. O governador Gladson Cameli se vacinou com o filho, Guilherme, e relembrou da situação difícil durante a pandemia da Covid-19.

A vacina dada à Gladson foi aplicada pelo secretário de Saúde do Acre, o médico Pedro Pascoal. Na oportunidade, o secretário destacou que o momento é muito importante, pois a cobertura vacinal do Estado se encontra abaixo do planejado, com 55% da população imunizada.

A realização tem como objetivo atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos que não foram vacinados ou que estão com algum esquema de vacinação incompleto. A ação é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde, Estado e Município, que garante aproximadamente R$1.4 milhão para o recebimento de insumos, armazenamento, distribuição e capacitação.

O governador pediu aos pais de crianças e adolescentes do Acre para participarem da iniciativa. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também participou da ação e disse que o estado é muito privilegiado em ser um dos primeiros a ter a realização da campanha.

Sheila Andrade, secretária de Saúde do município, destacou que a realização faz parte de uma parceria com o Ministério da Saúde, que trabalham junto com o Estado e Município para prevenir a volta de doenças que já foram erradicadas.

A ação também será realizada em vários pontos da cidade, como supermercados, praças e no Via Verde Shopping.