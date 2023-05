Em clássico quente, Rio Branco e Galvez ficam no empate no Florestão

Rio Branco e Galvez provaram na tarde desta terça, 16, no Florestão, porque são favoritos à conquista do título do Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes fizeram um clássico quente, com boas jogadas e que terminou empatado por 1 a 1. Thales abriu o placar para o Galvez e Negão fez o gol de empate.

Rio Branco perde gols

O Galvez abriu o placar com Thales cobrando falta, mas depois o Rio Branco foi dominante. O Estrelão perdeu muitas oportunidades para empatar. O gol da “salvação” do Estrelão veio com zagueiro Negão, nos minutos finais, quando o Galvez já estava com dez jogadores.

Xingamentos mútuos

Na segunda etapa do jogo no Florestão, o técnico Kinho Brito, do Galvez, reclamou de uma marcação de falta e acabou sendo expulso pelo árbitro Antônio Marivaldo. Após o cartão, o treinador xingou o árbitro. Na sequência, o zagueiro Funga, do Galvez, afirmou ter ouvido um xingamento do árbitro para o treinador.

Após a partida, o clima ficou quente entre componentes da comissão técnica do Galvez e o quarteto de arbitragem.

Próximo jogos

Plácido de Castro x Atlético

Vasco x Independência

Na sexta, 19, a partir das 14h45, no Florestão

Rio Branco e Galvez realizaram uma boa partida, no Florestão/Foto ContilNet