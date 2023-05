Em entrevista ao ContilNet, Flávio Dino fala sobre experiência no Acre e sucesso na internet

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que cumpre agenda em Brasiléia, município do interior do Acre, nesta sexta-feira (19), concedeu entrevista exclusiva ao ContilNet.

Na conversa, Dino lembrou que esta é a 6ª vez que vem ao Acre, porém, é a primeira visita que faz ao estado como ministro de Justiça e Segurança Pública.

Nas últimas semanas, o ministro ganhou repercussão nacional ao debater com senadores de oposição na Comissão de Segurança Pública, na qual o senador do Acre, Sérgio Petecão preside.

Dino aproveitou para lembrar que a decisão de começar o projeto de reforçar o combate nas regiões de fronteira no país, justamente por Brasiléia, também foi um desejo de Lula.

Ao falar sobre a reunião que teve no BNDS, sobre uma possível captação de recursos para Amazônia Legal, no qual o Acre está incluído, o ministro disse que ligou na noite da última quinta-feira (18), para avisar ao presidente Lula que visitaria a tríplice fronteira acreana e recebeu uma reposta do presidente.

“Mande um abraço caloroso ao povo do Acre”, disse Lula.

Veja a entrevista: