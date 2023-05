Em Lima, governo participa de encontro empresarial promovido pela Apex

Representantes do governo do Acre e empresários acreanos participaram, na segunda-feira, 8, do Encontro Empresarial Brasil-Peru, promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

Realizado na Câmara de Comércio de Lima, o evento foi idealizado e promovido pela Apex, e contou com a presença do presidente da instituição, o acreano Jorge Viana.

“A integração entre Peru e Brasil é uma discussão que passou pelas mãos de muitas pessoas; há 20 anos lutamos para consolidar e concretizar as relações. Diversos governadores acreanos lideraram as conversas, e o governador Gladson Cameli trabalhou muito no último ano para que pudéssemos avançar nessa pauta”, disse Viana.

Representantes empresariais peruanos apresentaram as perspectivas de comércio e crescimento da economia do país andino.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, destacou a necessidade de consolidar a rota comercial.

“A rota Brasil-Peru será o que chamamos de ‘nova rota da seda’. O Porto de Chancay [a 55 km de Lima] poderia escoar mais facilmente a nossa produção, e facilitaria a importação, pois não precisaríamos realizar toda a logística que realizamos hoje, por meio do Porto de Santos, em São Paulo”, explicou.

A comitiva acreana no Peru participou também de uma reunião com representantes da Câmara de Comércio Lima, que apresentaram a perspectiva de crescimento da região.

“Essa é uma oportunidade de crescimento para o Acre, e também para aprender com o Peru. Temos pressa para crescer”, declarou o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcello Moura.

De acordo com o chefe de Articulação da Oferta Internacional e Nacional da Câmara de Comércio Lima, a expectativa de crescimento da economia peruana é de 2%, com uma das inflações mais baixas da América Latina, o que favorece investimentos no país.