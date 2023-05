Em nota, Sinteac responde CRM sobre lei que afeta estudantes com autismo no Acre

O Conselho Regional de Medicina no Acre (CRM-AC) entrou, recentemente, com uma ação na Justiça Federal, por uma lei que aponta que o acesso a um professor mediador só poderia ser obtido mediante a apresentação de um laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), além disso, o documento ainda precisa ser submetido a avaliação de uma equipe multidisciplinar, que caso considere necessário, solicita um mediador.

O CRM-AC discorda do artigo, alegando dificultar o acesso precoce a esses profissionais e pede para que o estado não cumpra essa medida.“Não detém de capacidade e conhecimento médico para fazer esse tipo de análise”.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), publicou em nota a resposta ao documento do CRM-AC sobre as equipes pedagógicas e mediadores de autista em escolas no Acre.

“Discordamos quando afirmam não existir capacidade e conhecimento para dizer que a metodologia pedagógica deve constar de laudo médico. O Mediador não interfere no diagnóstico constante do laudo médico quando indica a pedagógica a ser desenvolvida e aplicada no aluno autista, ao contrário: é através do laudo médico que o mediador identifica as barreiras de aprendizagem e aponta as melhores estratégias”, afirmou o sindicato.

O Sinteac, ainda disse ter considerado o posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Acre, “consideramos descabido e desnecessário esse posicionamento do CRM- AC, porque esquece que ambos profissionais estão ligados a uma criança ou a um adulto, com síndrome do espectro autista”, ressaltaram.

A Direção do SINTEAC