Ex-deputado Cadmiel Bonfim promete disputar Prefeitura de Feijó

O ex-deputado estadual Cadmiel Bonfim confirmou que vai entrar na disputa pela Prefeitura de Feijó nas próximas eleições municipais, pelo PSDB, em oposição ao grupo político do atual prefeito Kiefer Cavalcante, do Progressistas. O grupo do atual gestão ainda não definiu quem será o ungido, uma vez, que Kiefer se encontra no exercício do segundo mandato consecutivo, não podendo concorrer em 2024.

“Sim, sou candidato e estamos formando um grupo para disputarmos ano que vem. O diálogo está muito bom, temos um grupo de pessoas muito boas que querem a melhora do município”, disse Cadmiel.

Suplente do deputado estadual, Luiz Gonzaga (PSDB), atual presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Cadmiel Bonfim não se reelegeu para um segundo mandato no Legislativo estadual mesmo tendo obtido mais de cinco mil votos nas urnas em 2022.

Sargento da reserva Polícia Militar do Acre, Cadmiel Bonfim deixou a carreira se dedicar à política e avalia como positivo seu desempenho eleitoral, apesar de não ter sido eleito. “Infelizmente, nosso coeficiente só deu para eleger um parlamentar. Mas minha votação cresceu e eu sou grato primeiramente a Deus por ter exercido meu mandato e àqueles que seguiram acreditando em mim”, disse na ocasião, já anunciando que concorreria nas eleições municipais, até mesmo como vereador de Rio Branco.

As articulações avançaram, porém, para concorrer a prefeito de Feijó. “Lhe garanto que teremos no mínimo 5 partidos nessa aliança e estamos correndo para viabilizarmos mais apoios. O PSDB hoje tem uma vereadora, mas queremos cada partido com o máximo de candidatos permitidos”, adiantou.

Cadmiel Bonfim confia também que não haverá interferência do governador Gladson Cameli no processo eleitoral em Feijó, o que aumentaria suas chances. “Creio que o governador vai deixar a eleição aqui livre, pois tanto eu quanto o Kiefer somos base do governo”, concluiu.