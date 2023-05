Em preparação para ExpoAcre 2023, Governo marca presença na Rondônia Rural Show

Em busca da revolução da agricultura sustentável, o governo do Acre está presente na Rondônia Rural Show 2023, visando inovações e tecnologias para a ExpoAcre 2023.

A comitiva, liderada pelo governador Gladson Cameli, que está acompanhado do secretário de Governo e coordenador da Expoacre 2023, Alysson Bestene, tem a proposta de implementar novidades na maior Feira de Negócios do Acre, a Expoacre.

A análise dos projetos expostos durante a Rondônia Rural Show, que ocorre em Ji-Paraná, visa buscar recursos que integrem o campo e a natureza de forma consciente.

“Com o uso de tecnologias modernas, como irrigação inteligente e manejo biológico de pragas, é possível otimizar recursos naturais e aumentar a eficiência na produção de alimentos, resultando em mais produtividade e menos custos de produção para os agricultores”, destacou Alysson Bestene.

“Estamos cuidando do nosso meio ambiente, preservando recursos valiosos para um futuro mais sustentável e também cuidando dos nossos produtores rurais, para que tenham como produzir e escoar suas produções com a eficiência e a dignidade que todos merecem”, ressalta Gladson Cameli.

Na ExpoAcre 2023, os participantes encontrarão inovação, cursos de qualificação para produtores e o acesso a tecnologias de ponta, na área destinada ao agronegócio, que está sendo coordenado pelo secretário de Agricultura Luiz Tchê, que também compõe a comitiva.

“O governo do Acre está comprometido com um futuro melhor para todos. E buscamos transformar a agricultura familiar e os negócios do campo”, acrescentou o coordenador da Expoacre 2023.

Integram ainda a comitiva a secretária de Comunicação, Nayara Lessa; o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Chico Thum; o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros; e o presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Pádua Bruzugu.

Veja fotos: